Российские связисты ЗВО транслируют для ВСУ радио "Жизнь" с призывами сложить оружие
Специалисты мобильного радиокомплекса Западного военного округа транслируют для ВСУ и населения освобождённых территорий Украины радио "Жизнь". Связисты в том числе рассказывают, как сдаться в плен, чтобы не попасть под огонь собственных командиров, сообщает телеканал "Звезда".
Специалисты мобильного радиокомплекса ЗВО транслируют радиосигналы для ВСУ и мирных граждан. Видео © Телеканал "Звезда"
Связисты передвигаются на бронеавтомобиле "Тигр" вдоль линии фронта. Останавливаются только на опушке леса и сразу же приступают к развёртыванию. Как только поднимается радиомачта — антенна мобильного передвижного радиокомплекса, — значит, машина готова к работе. Трансляцию слышат все, кто находится в радиусе минимум 15 километров.
На радио "Жизнь" транслируется как популярная музыка и актуальные новости, так и подробные инструкции по выживанию для украинских военных. В частности, в эфире рассказывается, почему необходимо сложить оружие или как сдаться в плен, чтобы не попасть под огонь ВС РФ и собственных командиров. По мнению связистов, "Жизнь" слушают за линией фронта. Однако командование и власти глушат трансляцию и выслеживают сигнал с беспилотников.
"Для того чтобы избежать попадания под огонь противника, меняем позиции каждые полчаса. В случае обнаружения оперативный комплекс сворачивается — и убываем на заранее подготовленные позиции для продолжения работы", — сообщил начальник радиокомплекса Иван.
Радио транслируется в местах, где недавно шли бои, ведь там "Жизнь" — едва ли не единственный источник информации. Также в эфире звучит и инструкция по сохранению жизни для мирных граждан. По словам оператора радиокомплекса Андрея, в частности, рассказывается, как нужно одеваться или когда не стоит выходить на улицу.
А ещё в эфире сообщают о вероятных гуманитарных коридорах и выходах на территорию, подконтрольную ВС РФ и подразделениям народных республик. Также указывается, что в крупных освобождённых городах связисты помогают настроить стационарные радиоточки.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал тяжёлое положение Украины на фронте. Он уточнил, что российские военные наращивают интенсивность артиллерийских обстрелов, осуществляя около 700–800 ударов по украинским позициям ежедневно. Для этого расходуется от 40 до 60 тысяч снарядов.
Кадр из видео телеканала "Звезда"