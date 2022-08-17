Российские связисты ЗВО транслируют для ВСУ радио "Жизнь" с призывами сложить оружие

Специалисты мобильного радиокомплекса Западного военного округа транслируют для ВСУ и населения освобождённых территорий Украины радио "Жизнь". Связисты в том числе рассказывают, как сдаться в плен, чтобы не попасть под огонь собственных командиров, сообщает телеканал "Звезда".

Специалисты мобильного радиокомплекса ЗВО транслируют радиосигналы для ВСУ и мирных граждан. Видео © Телеканал "Звезда"

Связисты передвигаются на бронеавтомобиле "Тигр" вдоль линии фронта. Останавливаются только на опушке леса и сразу же приступают к развёртыванию. Как только поднимается радиомачта — антенна мобильного передвижного радиокомплекса, — значит, машина готова к работе. Трансляцию слышат все, кто находится в радиусе минимум 15 километров.

На радио "Жизнь" транслируется как популярная музыка и актуальные новости, так и подробные инструкции по выживанию для украинских военных. В частности, в эфире рассказывается, почему необходимо сложить оружие или как сдаться в плен, чтобы не попасть под огонь ВС РФ и собственных командиров. По мнению связистов, "Жизнь" слушают за линией фронта. Однако командование и власти глушат трансляцию и выслеживают сигнал с беспилотников.

"Для того чтобы избежать попадания под огонь противника, меняем позиции каждые полчаса. В случае обнаружения оперативный комплекс сворачивается — и убываем на заранее подготовленные позиции для продолжения работы", — сообщил начальник радиокомплекса Иван.

Радио транслируется в местах, где недавно шли бои, ведь там "Жизнь" — едва ли не единственный источник информации. Также в эфире звучит и инструкция по сохранению жизни для мирных граждан. По словам оператора радиокомплекса Андрея, в частности, рассказывается, как нужно одеваться или когда не стоит выходить на улицу.

А ещё в эфире сообщают о вероятных гуманитарных коридорах и выходах на территорию, подконтрольную ВС РФ и подразделениям народных республик. Также указывается, что в крупных освобождённых городах связисты помогают настроить стационарные радиоточки.