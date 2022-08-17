Австралия расторгла договор о сдаче земли России для строительства здания посольства

Австралия расторгла договор, по которому сдавала России в аренду землю в пригороде Канберры под строительство нового здания посольства. Об этом сказано на сайте Национального столичного управления (NCA).

"Национальное столичное управление уведомило Российскую Федерацию о решении прекратить аренду блока 26 секции 44 в Ярралумле", — сказано в записи.

При этом решение о прекращении аренды не затрагивает существующее Посольство РФ. Кроме того, в будущем Москва может подать новую заявку на новое место для посольства, которое будет рассмотрено NCA.

Разрешение на аренду было выдано в декабре 2008 года, а разрешение на работы и строительство — 31 марта 2011 года и 23 сентября 2011 года соответственно. Согласно договору, Россия должна была закончить строительство в течение трёх лет, но этого не произошло.