В Молдавии попросили "Газпром" отсрочить оплату поставок газа
"Молдовагаз" попросила "Газпром" отсрочить оплату авансовых платежей за август и сентябрь
"Молдовагаз" запросила у "Газрома" отсрочку по оплате авансовых платежей за август и сентябрь до конца четвёртого квартала. Об этом в телеграм-канале сообщил глава молдавской компании Вадим Чебан.
"АО "Молдовагаз" обратилось к ПАО "Газпром" с просьбой отсрочить до конца четвёртого квартала срок оплаты авансовых платежей за август–сентябрь текущего года", — написал он.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что у страны нет альтернативы российскому газу, потому что закупка топлива на рынке обойдётся гораздо дороже. При этом у России Кишинёв будет закупать газ в августе по цене 1458 долларов за тысячу кубометров, это почти на 480 долларов больше, чем в июле (980 долларов). Позднее компания "Молдовагаз" попросила отсрочить выплату аванса за поставки, поскольку не сможет совершить выплату "Газпрому" в августе.