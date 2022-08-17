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17 августа, 07:00

Минобороны Турции сообщило о выходе ещё четырёх судов с зерном из портов Украины

Из портов Одессы и Черноморска вышли четыре сухогруза с сельхозпродукцией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Турции в "Твиттере".

"Сегодня утром из украинских портов Одесса и Черноморск вышли ещё четыре судна с подсолнечным шротом, подсолнечным маслом и кукурузой", — говорится в сообщении.

Суда дойдут до Стамбула, где их досмотрят представители Совместного координационного центра. Поставки сельхозпродукции по гуманитарному коридору осуществляются на плановой основе, уточнили в ведомстве.

Пять сухогрузов с сельхозпродукцией вышли из украинских портов Черноморск и Южное

Пять сухогрузов с сельхозпродукцией вышли из украинских портов Черноморск и Южное

Ранее Лайф рассказывал, что сухогруз Razoni с украинским зерном не передавал данные о своей локации в течение трёх дней. Считается, что на момент выхода из порта на его борту было 26 тысяч тонн кукурузы. Позднее "потерянный" сухогруз пришвартовался в сирийском порту Тартус.

Обложка ©

Unsplash

Светлана Оперук

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