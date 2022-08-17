Минобороны Турции сообщило о выходе ещё четырёх судов с зерном из портов Украины

Из портов Одессы и Черноморска вышли четыре сухогруза с сельхозпродукцией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Турции в "Твиттере".

"Сегодня утром из украинских портов Одесса и Черноморск вышли ещё четыре судна с подсолнечным шротом, подсолнечным маслом и кукурузой", — говорится в сообщении.