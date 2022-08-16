Пять сухогрузов с сельхозпродукцией вышли из украинских портов Черноморск и Южное
Пять судов, гружённых сельхозпродукцией, вышли из украинских портов Черноморск и Южное. Об этом сообщило в "Твиттере" Министерство обороны Турции.
Сухогруз Propus доставит 9,1 тысячи тонн пшеницы в румынский порт Констанца, Osprey S с 11,5 тысячи тонн кукурузы направляется в турецкий Искендерун. Ramus тоже плывёт в Турцию, в порт Карасу. На его борту — 6,1 тысячи тонн продукции. По данным стамбульского Совместного координационного центра, ещё два судна из Украины направляются в Джибути и Корею. На борту одного из них — 23,3 тысячи тонн пшеницы, другого — 60 тысяч тонн кукурузы.
Ранее Лайф писал, что сухогруз Razoni, который перевозит зерно с Украины под флагом Сьерра-Леоне, встал на якорь рядом с портом Тартус в Сирии. Это первое судно с украинским зерном, которое вышло из Одессы по морскому гуманитарному коридору с момента заключения 22 июля "продуктовой сделки" между Россией, ООН, Турцией и Украиной.
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