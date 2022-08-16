Пять сухогрузов с сельхозпродукцией вышли из украинских портов Черноморск и Южное

Пять судов, гружённых сельхозпродукцией, вышли из украинских портов Черноморск и Южное. Об этом сообщило в "Твиттере" Министерство обороны Турции.

Сухогруз Propus доставит 9,1 тысячи тонн пшеницы в румынский порт Констанца, Osprey S с 11,5 тысячи тонн кукурузы направляется в турецкий Искендерун. Ramus тоже плывёт в Турцию, в порт Карасу. На его борту — 6,1 тысячи тонн продукции. По данным стамбульского Совместного координационного центра, ещё два судна из Украины направляются в Джибути и Корею. На борту одного из них — 23,3 тысячи тонн пшеницы, другого — 60 тысяч тонн кукурузы.