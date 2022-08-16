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16 августа, 05:45
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Аксёнов выехал в село Майское на севере Крыма после появления в Сети сообщений о взрыве

Глава Крыма Сергей Аксёнов выехал в село Майское Джанкойского района после того, как в Сети появились кадры взрыва, якобы сделанные на территории республики. Об этом он написал в телеграм-канале. Других подробностей он не привёл.

Очевидцы сняли момент взрыва. Видео © t.me / УНИАН

"Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления информации", — написал Аксёнов.

Ранее РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что в селе загорелась трансформаторная станция. Обстоятельства выясняются.

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Ранее Лайф информировал, что 9 августа очевидцы сообщили о взрывах в районе аэродрома ВС РФ в крымской Новофёдоровке. В Минобороны заявили, что инцидент произошёл в результате детонации нескольких авиационных боеприпасов, при этом "никакого огневого воздействия" по площадке не было. Авиационная техника на аэродроме не повреждена, однако в результате взрывов один человек погиб и 14 пострадали.

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Кадр из видео / t.me / УНИАН

Оксана Попова

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