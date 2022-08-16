Аксёнов выехал в село Майское на севере Крыма после появления в Сети сообщений о взрыве
Глава Крыма Сергей Аксёнов выехал в село Майское Джанкойского района после того, как в Сети появились кадры взрыва, якобы сделанные на территории республики. Об этом он написал в телеграм-канале. Других подробностей он не привёл.
Очевидцы сняли момент взрыва. Видео © t.me / УНИАН
"Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления информации", — написал Аксёнов.
Ранее РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что в селе загорелась трансформаторная станция. Обстоятельства выясняются.
Ранее Лайф информировал, что 9 августа очевидцы сообщили о взрывах в районе аэродрома ВС РФ в крымской Новофёдоровке. В Минобороны заявили, что инцидент произошёл в результате детонации нескольких авиационных боеприпасов, при этом "никакого огневого воздействия" по площадке не было. Авиационная техника на аэродроме не повреждена, однако в результате взрывов один человек погиб и 14 пострадали.
Кадр из видео / t.me / УНИАН