Спасатели стабилизировали ситуацию с крупным пожаром в Ростовской области

Ситуация с крупным пожаром, вспыхнувшим вчера в Усть-Донецком районе Ростовской области, стабилизирована. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по региону Владимир Завер.

"Обстановка с пожаром в Усть-Донецком районе стабилизирована. Все задачи по нормализации ситуации достигнуты, погибших и пострадавших нет", — сказал он.

Ранее стало известно, что сегодня к утру площадь пожара достигла 136 гектаров. К тушению огня были привлечены самолёт-амфибия, вертолёт Ми-8 МЧС с водосливным устройством, а также Ил-76. В районе был введён режим чрезвычайной ситуации. Как сообщал глава МЧС России Александр Куренков, к тушению пожара привлекли более 300 человек и 90 единиц техники.