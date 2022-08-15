В здании исправительной колонии в Горловке возник пожар из-за обстрела ВСУ
В одном из зданий исправительной колонии в Горловке в ДНР произошло возгорание, причиной стал обстрел города украинскими войсками, сообщил мэр Иван Приходько.
"В результате обстрела со стороны ВСУ возникло возгорание одного из зданий Никитовской исправительной колонии по адресу ул. Живописная, 1 (Никитовский район Горловки). МЧС ликвидирует пожар", — сообщил Приходько в телеграм-канале, добавив, что обошлось без пострадавших.
Ранее ВСУ совершили обстрел химического концерна "Стирол" в Горловке, на территории предприятия начался пожар. На видео, которое публиковал Приходько, было заметно, что в небо поднимается чёрный столб плотного дыма.
ТАСС / Валентин Спринчак