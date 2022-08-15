Путин учредил звание "Мать-героиня" и подписал указ о единовременной выплате

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня" и единовременной выплате поощрения в размере одного миллиона рублей. Это следует из документа, который появился на официальном портале правовой информации.

"Установить звание "Мать-героиня" для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами РФ", — указано в документе.