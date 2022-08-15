Путин учредил звание "Мать-героиня" и подписал указ о единовременной выплате
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня" и единовременной выплате поощрения в размере одного миллиона рублей. Это следует из документа, который появился на официальном портале правовой информации.
"Установить звание "Мать-героиня" для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами РФ", — указано в документе.
Согласно указу главы государства, тем женщинам, которые получили звание, также устанавливается единовременное поощрение в размере миллиона рублей. Кроме того, утверждён внешний вид знака особого отличия — ордена "Мать-героиня".
Поручение подготовить проект указа о возвращении почётного звания "Мать-героиня" Владимир Путин дал 15 июня. Сроком исполнения значилась дата 1 июля, информация опубликована на сайте Кремля. А ранее, напомним, президент заявил, что нужно вернуть звание "Мать-героиня", как это было в советские времена. Путин заявил, что поддержка семей с детьми, защита материнства и детства для России — безусловный приоритет и не только на государственном уровне.
ТАСС / Михаил Климентьев