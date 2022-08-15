Наёмник раскрыл маршрут, по которому иностранцы оказываются на Украине

Пленный наёмник Дилан Хили из Великобритании, который воевал на украинской стороне, в суде ДНР раскрыл маршрут, по которому он и подобные ему добираются до Украины.

По словам британца, из Великобритании он прилетел на самолёте в Краков (Польша) и оттуда на такси добрался до города Перемышль. После наёмник приехал в лагерь украинских беженцев на украинско-польской границе. Здесь Хили встретился с человеком по имени Лев, который переправил его и ещё несколько человек от границы до украинского города Ямполь, пишет РИА "Новости".

Наёмник признался также в подписании контракта о сотрудничестве с английской неправительственной благотворительной организацией Presidium Network, на которую он работал на украинской территории и перевозил наёмников. Сейчас Хили обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьёй о пособничестве в вербовке наёмников для использования в вооружённом конфликте.