Наёмник раскрыл маршрут, по которому иностранцы оказываются на Украине
Наёмник Хили на суде рассказал, как желающие воевать иностранцы попадают на Украину
Пленный наёмник Дилан Хили из Великобритании, который воевал на украинской стороне, в суде ДНР раскрыл маршрут, по которому он и подобные ему добираются до Украины.
По словам британца, из Великобритании он прилетел на самолёте в Краков (Польша) и оттуда на такси добрался до города Перемышль. После наёмник приехал в лагерь украинских беженцев на украинско-польской границе. Здесь Хили встретился с человеком по имени Лев, который переправил его и ещё несколько человек от границы до украинского города Ямполь, пишет РИА "Новости".
Наёмник признался также в подписании контракта о сотрудничестве с английской неправительственной благотворительной организацией Presidium Network, на которую он работал на украинской территории и перевозил наёмников. Сейчас Хили обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьёй о пособничестве в вербовке наёмников для использования в вооружённом конфликте.
А ранее пленный шведский наёмник Матиас Густавссон признался, что купил украинское гражданство за 700 долларов. В суде он так разоткровенничался, что изложил подробности приобретения украинских документов. Густавссон, например, купил не только гражданство, но и за отдельную плату стал обладателем новеньких водительских прав.
ТАСС / Тришин Николай