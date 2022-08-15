Министр обороны Латвии сообщил о передаче четырёх вертолётов Украине

Украина получила четыре вертолёта от Риги. Об этом 15 августа сообщил на своей странице в Twitter министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

"Украинские ВВС только что получили четыре вертолёта, подаренные Латвией. Скоро они будут включены в авиапарк украинской армии", — написал Пабрикс.