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15 августа, 18:53

Министр обороны Латвии сообщил о передаче четырёх вертолётов Украине

Украина получила четыре вертолёта от Риги. Об этом 15 августа сообщил на своей странице в Twitter министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

"Украинские ВВС только что получили четыре вертолёта, подаренные Латвией. Скоро они будут включены в авиапарк украинской армии", — написал Пабрикс.

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Ранее министр обороны Словакии опроверг передачу МиГ-29 Украине. По его словам, переговоры о судьбе истребителей всё ещё продолжаются. В настоящее время решение не принято.

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Twitter / @Pabriks

Анатолий Симоненко

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