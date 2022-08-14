Министр обороны Словакии опроверг передачу МиГ-29 Украине
Появившиеся в СМИ и распространяемые в соцсетях сообщения о том, что словацкие истребители МиГ-29 уже находятся на Украине, не соответствуют действительности, заявил министр обороны Ярослав Надь.
"Они до сих пор на Слиаче (авиабаза в Центральной Словакии. — Прим. ред.). Они будут охранять наше воздушное пространство до конца августа", — цитирует его братиславская газета "Правда".
По словам министра, переговоры о дальнейшей судьбе истребителей всё ещё продолжаются. Он уточнил, что в настоящее время решение ещё не принято, и заверил, что проинформирует при любых изменениях.
Ранее эксперт Андрей Кошкин усомнился, что словацкие МиГ-29 переломят ситуацию на Украине. По его словам, готовность передачи одиннадцати сверхзвуковых истребителей — заранее спланированный ход. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова указал на то, что сразу после 24 февраля Братислава вдруг отказалась от использования этих российских самолётов. При этом власти страны заключили контракт на поставку 14 американских истребителей F-16. Обозреватель назвал это коллективным сговором.
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