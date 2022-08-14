Министр обороны Словакии опроверг передачу МиГ-29 Украине

Появившиеся в СМИ и распространяемые в соцсетях сообщения о том, что словацкие истребители МиГ-29 уже находятся на Украине, не соответствуют действительности, заявил министр обороны Ярослав Надь.

"Они до сих пор на Слиаче (авиабаза в Центральной Словакии. — Прим. ред.). Они будут охранять наше воздушное пространство до конца августа", — цитирует его братиславская газета "Правда".

По словам министра, переговоры о дальнейшей судьбе истребителей всё ещё продолжаются. Он уточнил, что в настоящее время решение ещё не принято, и заверил, что проинформирует при любых изменениях.