Умер тесть Тарантино, израильский певец и композитор Цвика Пик

Известный израильский певец и композитор, тесть режиссёра Квентина Тарантино Цвика Пик скончался в 72 года в доме в Рамат-ха-Шароне. Об этом пишет издание "Исраэль ха-Йом".

По данным издания, Пик перенёс инсульт около четырёх лет назад во время полёта из Лондона в Израиль. Другие подробности произошедшего не сообщаются.

"Цвика был революционным деятелем культуры своего поколения, одним из столпов израильской поп-музыки. Сегодня Цвика ушёл в вечность, но песни и мелодии, которые он оставил, будут звучать ещё долгие годы. Выражаю глубокие соболезнования его семье и всем поклонникам", — сказал премьер-министр Израиля Яир Лапид.

Певец стал знаменит в начале 1970-х, когда был выбран на главную роль актёра и певца в мюзикле "Волосы". В 1990-х пик отправился в турне с Иерусалимской группой "The Cat thems", написал музыку для песни Diva певицы Dana International, с которой она выиграла Евровидение 1998 года.