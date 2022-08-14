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14 августа, 13:12

Умер тесть Тарантино, израильский певец и композитор Цвика Пик

<p>Композитор Цвика Пик. Обложка © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Svika_Pick" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Композитор Цвика Пик. Обложка © Wikipedia

Известный израильский певец и композитор, тесть режиссёра Квентина Тарантино Цвика Пик скончался в 72 года в доме в Рамат-ха-Шароне. Об этом пишет издание "Исраэль ха-Йом".

По данным издания, Пик перенёс инсульт около четырёх лет назад во время полёта из Лондона в Израиль. Другие подробности произошедшего не сообщаются.

"Цвика был революционным деятелем культуры своего поколения, одним из столпов израильской поп-музыки. Сегодня Цвика ушёл в вечность, но песни и мелодии, которые он оставил, будут звучать ещё долгие годы. Выражаю глубокие соболезнования его семье и всем поклонникам", — сказал премьер-министр Израиля Яир Лапид.

Певец стал знаменит в начале 1970-х, когда был выбран на главную роль актёра и певца в мюзикле "Волосы". В 1990-х пик отправился в турне с Иерусалимской группой "The Cat thems", написал музыку для песни Diva певицы Dana International, с которой она выиграла Евровидение 1998 года.

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Оксана Попова
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