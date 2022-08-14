МИД Польши работает над концепцией, которая поможет не выдавать визы россиянам

Министерство иностранных дел Польши работает над концепцией по прекращению выдачи виз гражданам России, рассказал Польскому агентству печати замглавы ведомства Петр Вавжик.

Он подчеркнул, что Чехия, Словакия, Литва, Латвия и Эстония поддержали решение о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима для россиян. Однако Германия, Франция, Нидерланды выступили против решения.

"В связи с тем, что невозможно преодолеть сопротивление этих стран по приостановке действия соглашения об упрощении визового режима для граждан РФ, Польша работает над новым решением", — пояснил Вавжик.