МИД Польши работает над концепцией, которая поможет не выдавать визы россиянам
Министерство иностранных дел Польши работает над концепцией по прекращению выдачи виз гражданам России, рассказал Польскому агентству печати замглавы ведомства Петр Вавжик.
Он подчеркнул, что Чехия, Словакия, Литва, Латвия и Эстония поддержали решение о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима для россиян. Однако Германия, Франция, Нидерланды выступили против решения.
"В связи с тем, что невозможно преодолеть сопротивление этих стран по приостановке действия соглашения об упрощении визового режима для граждан РФ, Польша работает над новым решением", — пояснил Вавжик.
По его словам, Польша уже несколько недель ведёт переговоры с несогласными странами. На данный момент польскую визу могут получить только дипломаты, водители грузовиков, члены семей местных жителей и обладатели карты поляка, которая подтверждает польское происхождение её обладателя.
Напомним, что ранее и в парламенте Финляндии потребовали прекратить выдачу виз гражданам России. Однако в МИД РФ предостерегли Хельсинки от подобного шага, предупредив, что ограничение поездок россиян по политическим мотивам будет рассматриваться как шаг к ухудшению двусторонних отношений. Позже в Министерстве иностранных дел Финляндии предложили целых шесть вариантов ограничения российского туризма.
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