Число пострадавших при взрывах в Ереване достигло 45

Количество пострадавших во время взрывов на оптовом рынке "Сурмалу" в Ереване увеличилось до 45. Об этом сообщили в местном МЧС, уточнив, что на месте продолжается детонация пиротехники, возгорание склада с которой и могло привести к ЧП.

"В данный момент нам известно о 45 пострадавших. Оперативная ситуация остаётся сложной как в плане тушения пожара, так и в плане спасательных работ", — уточнил директор спасательной службы МЧС Армении Арсен Гаспарян.

В ведомстве также предупредили о риске обрушения здания торгового центра, который оказался в эпицентре взрыва. Экстренные службы работают в усиленном режиме. На данный момент в ликвидации последствий задействованы 14 пожарных расчётов.