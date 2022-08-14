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14 августа, 13:05

Число пострадавших при взрывах в Ереване достигло 45

Количество пострадавших во время взрывов на оптовом рынке "Сурмалу" в Ереване увеличилось до 45. Об этом сообщили в местном МЧС, уточнив, что на месте продолжается детонация пиротехники, возгорание склада с которой и могло привести к ЧП.

"В данный момент нам известно о 45 пострадавших. Оперативная ситуация остаётся сложной как в плане тушения пожара, так и в плане спасательных работ", — уточнил директор спасательной службы МЧС Армении Арсен Гаспарян.

В ведомстве также предупредили о риске обрушения здания торгового центра, который оказался в эпицентре взрыва. Экстренные службы работают в усиленном режиме. На данный момент в ликвидации последствий задействованы 14 пожарных расчётов.

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Лайф писал, что сегодня на ереванском оптовом рынке "Сурмалу" прогремел сильный взрыв, в результате чего произошёл пожар. Первые минуты трагедии попали на видео. Один человек погиб, десятки получили ранения. Согласно предварительной версии, причиной ЧП стало возгорание на складе с фейерверками.

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twitter / @antip_2

Татьяна Миссуми

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