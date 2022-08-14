Чёрный дым и разбитые машины: Взрывы гремят в торговом центре в Ереване, в городе паника
Взрывы гремят в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, в городе паника
Кадры с места взрыва. Обложка © t.me / "Армянская вендетта"
На ереванском оптовом рынке "Сурмалу" прогремел сильный взрыв, в результате чего произошёл сильный пожар. Об этом сообщили в местном управлении МЧС. По словам некоторых свидетелей, горит склад с фейерверками, хлопки продолжаются.
Взрыв в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. Видео © Twitter / TRT на русском / t.me / "Армянская вендетта"
"На рынке "Сурмалу" произошёл взрыв, после чего начался пожар, которому присвоена третья категория. На место происшествия отправился пожарно-спасательный отряд, затем ещё два", — сказано в сообщении ведомства.
Напуганные жители города в соцсетях делятся видео и теориями о том, что взрывы связаны с недавней эскалацией в Нагорном Карабахе. Однако МЧС данные домыслы не подтверждает. На кадрах с места событий видно чёрный дым и разбитые машины у здания, которые накрыло обломками.
Ранее Лайф сообщал, что мощный взрыв прогремел в американской Индиане, есть погибшие. В результате происшествия повреждено также по меньшей мере 39 строений. Причины трагедии пока неизвестны.