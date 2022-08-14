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Опубликовано 14 августа 2022, 10:15

Авиация России уничтожила пять пунктов управления ВСУ

Авиация, ракетные войска и артиллерия России за сутки уничтожили пять пунктов управления ВСУ, а также живую силу и вооружение противника в 151-м районе. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Поражены пять пунктов управления, в том числе 43-й воздушно-десантной бригады в Великой Новосёлке, артиллерийской группы 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Часов Яр ДНР, штаб 247-го батальона 127-й бригады территориальной обороны в городе Харькове, четыре пункта временной дислокации подразделений 113-й бригады территориальной обороны в районе Золочева Харьковской области, а также живая сила, вооружение и военная техника в 151-м районе", — уточнил он.

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Ранее сообщалось, что российские военные в ходе спецоперации за предыдущие сутки уничтожили два украинских вертолёта Ми-24 в Николаевской области.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Татьяна Миссуми
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