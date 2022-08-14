"Сплошная река": Южно-Сахалинск затопило после 40-минутного ливня

Мощный ливень стал причиной потопа на улицах Южно-Сахалинска. Горожане делятся в Сети кадрами разгула водной стихии. На них машины будто движутся в русле реки, а пешеходы растерянно стоят у обочины — проезжую часть можно разве что переплыть.

В Южно-Сахалинске прошёл ливень. Видео © VK / Страница новостей

"Сколько лет тут живу, ещё такого потопа не видел. Прямо сплошная река, как в Таиланде, течёт", — прокомментировал один из авторов ролика.

Гроза с ливнем началась в Южно-Сахалинске под вечер (8:18 по Москве), рассказал дежурный синоптик островного управления Росгидромета. Непогода длилась около 40 минут. Сейчас дожди в городе прекратились, тучи сместились в восточную часть острова, а вода постепенно уходит с улиц. Точное количество выпавших осадков синоптики смогут назвать позже.