Правительство Финляндии 16 августа обсудит закрытие въезда для россиян
Власти Финляндии в ближайшие дни обсудят введение ограничений на въезд для российских граждан. Как сообщает финская телерадиовещательная корпорация YLE, правительство страны рассмотрит данный вопрос на неофициальном заседании во вторник, 16 августа.
По данным издания, Финляндия пока не имеет определённой позиции по вопросу ограничения отдыха россиян. В данный момент МИД страны рассматривает всевозможные варианты, "один из которых заключается в том, чтобы на практике усложнить получение туристической визы".
"Правительство должно взвесить возможные варианты на неофициальной вечерней встрече во вторник", — указало агентство.
Напомним, идею возможного запрета на выдачу виз россиянам начали обсуждать в Европе в конце июля. Тогда в Парламенте Финляндии потребовали прекратить предоставление документов гражданам России. Позже с подобной инициативой выступили в Латвии, Польше и Эстонии. Сейчас ЕС обсуждает содержание седьмого пакета антироссийских санкций, включая вопрос прекращения выдачи "шенгенов" россиянам.
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