Правительство Финляндии 16 августа обсудит закрытие въезда для россиян

Власти Финляндии в ближайшие дни обсудят введение ограничений на въезд для российских граждан. Как сообщает финская телерадиовещательная корпорация YLE, правительство страны рассмотрит данный вопрос на неофициальном заседании во вторник, 16 августа.

По данным издания, Финляндия пока не имеет определённой позиции по вопросу ограничения отдыха россиян. В данный момент МИД страны рассматривает всевозможные варианты, "один из которых заключается в том, чтобы на практике усложнить получение туристической визы".