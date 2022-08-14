Конгрессвумен Мэлони "не под запись" ответила на вопрос о планах Байдена по выборам
Конгрессвумен Мэлони рассказала, что Байден не будет баллотироваться на второй срок
Нынешний глава США Джо Байден не будет баллотироваться на второй президентский срок. О планах американского лидера сообщила член Палаты представителей Кэролин Мэлони в беседе с The New York Times.
Отвечая на соответствующий вопрос в ходе интервью, конгрессвумен заявила: "Не под запись, он больше не баллотируется". Тогда журналист уточнил: "А под запись?" На что Мэлони ответила: "Под запись? Нет, он не должен снова баллотироваться".
Ранее Лайф писал, что президент США Джо Байден планирует объявить о планах баллотироваться на второй срок после промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре. Точная дата, когда американский лидер сможет сообщить об этом, пока неизвестна, но ясно, что он настроен решительно. Рейтинги Байдена остаются сравнительно низкими, однако президент не придаёт им особого значения. Тем не менее ряд опросов общественного мнения показывает, что при необходимости выбора между ним и Трампом большинство американцев предпочтёт всё же первый вариант.
Getty Images / Chip Somodevilla