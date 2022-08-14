Захарова объяснила планы Amnesty International перепроверить скандальный доклад по Украине

Международная правозащитная организация Amnesty International, которая подготовила скандальный доклад о преступлениях ВСУ на Украине, а затем отправила его на перепроверку, демонстрирует антинаучный подход. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её мнению, отчёт решили "проверить", так как полученные результаты не устроили западную диктаторскую систему.

"Потому что результат должен быть иным. Тем, который устраивает мейнстрим. Факты никого не интересуют. Раз сказали, что киевский режим по гражданским не стреляет, значит, — не стреляет. Антинаучный подход. Но именно его наличие определяет нынешнюю западную систему как диктатуру", — написала Захарова в телеграм-канале.