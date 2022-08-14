Захарова объяснила планы Amnesty International перепроверить скандальный доклад по Украине
Захарова увидела в проверке отчёта Amnesty International о ВСУ признак диктатуры Запада
Международная правозащитная организация Amnesty International, которая подготовила скандальный доклад о преступлениях ВСУ на Украине, а затем отправила его на перепроверку, демонстрирует антинаучный подход. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её мнению, отчёт решили "проверить", так как полученные результаты не устроили западную диктаторскую систему.
"Потому что результат должен быть иным. Тем, который устраивает мейнстрим. Факты никого не интересуют. Раз сказали, что киевский режим по гражданским не стреляет, значит, — не стреляет. Антинаучный подход. Но именно его наличие определяет нынешнюю западную систему как диктатуру", — написала Захарова в телеграм-канале.
Напомним, речь идёт о докладе Amnesty International, в котором говорится, что украинские военные нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая различное вооружение и боевую технику в школах и больницах городов и подвергая таким образом риску мирное население. После обнародования отчёта в компании выразили сожаление по поводу содержания документа, но отзывать его отказались. Однако сегодня стало известно, что Amnesty International всё же отправила на перепроверку скандальный доклад.
t.me / Мария Захарова