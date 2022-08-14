Amnesty International отправила на перепроверку свой скандальный доклад по Украине
Международная правозащитная организация Amnesty International сообщила, что её доклад по Украине, в котором готовилась в том числе информация о нарушении со стороны вооружённых сил этой страны, будет перепроверен. Займутся этим "независимые эксперты", пишет DPA.
В немецком бюро Amnesty International заявили, что результаты доклада "не были переданы с той деликатностью и точностью", которую ждали от организации.
Теперь там хотят понять, что именно пошло не так и почему, и что нужно сделать, чтобы извлечь из этого уроки и улучшить работу в области прав человека. В организации заверили, что проверка доклада будет тщательной. Учтут позицию и национального бюро Amnesty International, в том числе украинского.
Лайф напоминает, что речь идёт о докладе Amnesty International, в котором говорится, что украинские военные нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая различное вооружение и боевую технику в школах и больницах городов и подвергая таким образом риску мирное население. Когда по поводу содержания документа возмутились в Киеве, в организации выразили сожаление, которое отзывать отказались. Доклад оценило российское посольство в США. Комментарий по этому поводу также дали в Совфеде.
Flickr / ministryofdefenceua