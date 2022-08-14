Amnesty International отправила на перепроверку свой скандальный доклад по Украине

Международная правозащитная организация Amnesty International сообщила, что её доклад по Украине, в котором готовилась в том числе информация о нарушении со стороны вооружённых сил этой страны, будет перепроверен. Займутся этим "независимые эксперты", пишет DPA.

В немецком бюро Amnesty International заявили, что результаты доклада "не были переданы с той деликатностью и точностью", которую ждали от организации.

Теперь там хотят понять, что именно пошло не так и почему, и что нужно сделать, чтобы извлечь из этого уроки и улучшить работу в области прав человека. В организации заверили, что проверка доклада будет тщательной. Учтут позицию и национального бюро Amnesty International, в том числе украинского.