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13 августа, 22:39

Amnesty International отправила на перепроверку свой скандальный доклад по Украине

Международная правозащитная организация Amnesty International сообщила, что её доклад по Украине, в котором готовилась в том числе информация о нарушении со стороны вооружённых сил этой страны, будет перепроверен. Займутся этим "независимые эксперты", пишет DPA.

В немецком бюро Amnesty International заявили, что результаты доклада "не были переданы с той деликатностью и точностью", которую ждали от организации.

Теперь там хотят понять, что именно пошло не так и почему, и что нужно сделать, чтобы извлечь из этого уроки и улучшить работу в области прав человека. В организации заверили, что проверка доклада будет тщательной. Учтут позицию и национального бюро Amnesty International, в том числе украинского.

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Лайф напоминает, что речь идёт о докладе Amnesty International, в котором говорится, что украинские военные нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая различное вооружение и боевую технику в школах и больницах городов и подвергая таким образом риску мирное население. Когда по поводу содержания документа возмутились в Киеве, в организации выразили сожаление, которое отзывать отказались. Доклад оценило российское посольство в США. Комментарий по этому поводу также дали в Совфеде.

Обложка ©

Flickr / ministryofdefenceua

Андрей Григорьев

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