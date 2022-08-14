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13 августа, 22:22

Сирия уличила США в хищении 89 цистерн нефти

SANA: США вывезли из Сирии в Ирак 89 цистерн с нефтью

Американские военные накануне вывезли из Сирии в Ирак не менее 89 цистерн с нефтью. Колонна грузовиков была отправлена из подконтрольных курдским формированиям районов в провинции Хасеке и Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило Сирийское арабское информационное агентство (SANA) со ссылкой на очевидцев.

Колонна нефтевозов проследовала под усиленной охраной в Ирак через контрольно-пропускной пункт Эль-Махмудия, сообщает SANA.

Согласно его данным, эта нефть была похищена с месторождений, которые на территории Сирии находятся в руках курдов. А ранее американцы вывели туда же ещё одну колонну, в составе которой было замечено 144 автоцистерны.

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Ранее Лайф сообщал, что в Совфеде указали на настоящего спонсора терроризма, вспомнив о "заслугах" США.

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САНА

Андрей Григорьев

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