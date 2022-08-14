ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 августа 2022, 21:55
8959

Кадыров сообщил об отправке в зону спецоперации новой группы добровольцев

Из Чечни для участия в специальной военной операции в Донбассе и на Украине направлена новая группа добровольцев, прошедших подготовку в Российском университете спецназа. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

"Очередной контингент добровольцев выехал сегодня в зону проведения специальной военной операции в Донбассе из международного аэропорта Грозного имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", — сообщил Кадыров.

Он добавил, что новые бойцы готовы защищать Родину, отстаивать интересы нашего многонационального общества. Кадыров подчеркнул, что "они решили встать на этот героический путь не ради выгоды или славы, а ради свободы братского народа".

Сотни медиков – добровольцев из России отправились лечить пациентов в Донбасс
Сотни медиков – добровольцев из России отправились лечить пациентов в Донбасс

Как сообщал Лайф, предыдущая группа добровольцев была отправлена из Чечни 8 августа. Все прошли двухнедельные курсы ускоренной тактической и огневой подготовки на территории Российского университета спецназа в Гудермесе.

BannerImage

Telegram / RKadyrov_95

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Чеченская Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar