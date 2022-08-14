НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 августа, 21:55

Кадыров сообщил об отправке в зону спецоперации новой группы добровольцев

Из Чечни для участия в специальной военной операции в Донбассе и на Украине направлена новая группа добровольцев, прошедших подготовку в Российском университете спецназа. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

"Очередной контингент добровольцев выехал сегодня в зону проведения специальной военной операции в Донбассе из международного аэропорта Грозного имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", — сообщил Кадыров.

Он добавил, что новые бойцы готовы защищать Родину, отстаивать интересы нашего многонационального общества. Кадыров подчеркнул, что "они решили встать на этот героический путь не ради выгоды или славы, а ради свободы братского народа".

Сотни медиков – добровольцев из России отправились лечить пациентов в Донбасс

Сотни медиков – добровольцев из России отправились лечить пациентов в Донбасс

Как сообщал Лайф, предыдущая группа добровольцев была отправлена из Чечни 8 августа. Все прошли двухнедельные курсы ускоренной тактической и огневой подготовки на территории Российского университета спецназа в Гудермесе.

Обложка ©

Telegram / RKadyrov_95

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров