Кадыров сообщил об отправке в зону спецоперации новой группы добровольцев

Из Чечни для участия в специальной военной операции в Донбассе и на Украине направлена новая группа добровольцев, прошедших подготовку в Российском университете спецназа. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

"Очередной контингент добровольцев выехал сегодня в зону проведения специальной военной операции в Донбассе из международного аэропорта Грозного имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", — сообщил Кадыров.

Он добавил, что новые бойцы готовы защищать Родину, отстаивать интересы нашего многонационального общества. Кадыров подчеркнул, что "они решили встать на этот героический путь не ради выгоды или славы, а ради свободы братского народа".