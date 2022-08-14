Чемпионка мира по ски-альпинизму погибла при восхождении на "простую" гору
В Альпах погибла чемпионка мира по ски-альпинизму Адель Миллоз
Адель Миллоз на III Всемирных зимних военных играх – 2017 в Сочи. Фото © ТАСС / Александр Рюмин
Во Франции спасатели нашли тела двух человек на склоне горного массива Монблан у коммуны Шамони. По данным местной газеты "Дофине", погибли чемпионка мира по ски-альпинизму Адель Миллоз и её инструктор.
Как пишет издание, обстоятельства трагедии ещё не ясны. По предварительным данным, 26-летняя Миллоз шла с инструктором по стандартному маршруту восхождения на пик Пэнь. Путь к вершине не считается опасным. Сообщение в экстренные службы поступило от туристов, которые пошли на гору следом, накануне днём. Их пришлось эвакуировать — люди были шокированы увиденным.
У Адель Миллоз две победы на чемпионате мира по ски-альпинизму 2017 года. Она тогда стала первой в спринте и индивидуальной гонке. Завтра француженка должна была сдавать экзамен по профессии горного гида.
Лайф рассказывал, что в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии на перевале погиб альпинист. Спасатели спустили его тело.