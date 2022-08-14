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13 августа, 21:32

Чемпионка мира по ски-альпинизму погибла при восхождении на "простую" гору

В Альпах погибла чемпионка мира по ски-альпинизму Адель Миллоз

<p>Адель Миллоз на III Всемирных зимних военных играх – 2017 в Сочи. Фото © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Адель Миллоз на III Всемирных зимних военных играх – 2017 в Сочи. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Во Франции спасатели нашли тела двух человек на склоне горного массива Монблан у коммуны Шамони. По данным местной газеты "Дофине", погибли чемпионка мира по ски-альпинизму Адель Миллоз и её инструктор.

Как пишет издание, обстоятельства трагедии ещё не ясны. По предварительным данным, 26-летняя Миллоз шла с инструктором по стандартному маршруту восхождения на пик Пэнь. Путь к вершине не считается опасным. Сообщение в экстренные службы поступило от туристов, которые пошли на гору следом, накануне днём. Их пришлось эвакуировать — люди были шокированы увиденным.

У Адель Миллоз две победы на чемпионате мира по ски-альпинизму 2017 года. Она тогда стала первой в спринте и индивидуальной гонке. Завтра француженка должна была сдавать экзамен по профессии горного гида.

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Андрей Григорьев

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