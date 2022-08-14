"Голодные бунты" не в Африке: Во Франции признали неэффективность санкций против России

Введённые Европой против России санкции ударили не по Москве, а по самому Евросоюзу. К этому призвал колумнист французского издания Agoravox Кальман Шнур.

Он напомнил читателям слова министра финансов Франции Брюно Ле Мэра от 1 марта этого года. Чиновник тогда заверял, что давление на Россию будет до ужаса эффективно, грозился тотальной экономической войной с Москвой. Однако теперь можно видеть, что рубль с тех пор укрепился. Началось это с тех пор, как Москва перешла на рубли в расчётах за газ с недружественными странами.

"Выходит, мы свои антироссийские санкции накладываем на самих себя!" — резюмирует Шнур.

Меж тем курс евро по курсу почти сравнялся с долларом. Из-за этого колумнист называл французские и европейские власти дилетантами, неудачниками и невеждами.

"Мы уже дожили до того, что выражение "голодные бунты" касается не Африки, а нас самих. И чья это вина?" — задался вопросом автор публикации.