Рогов: Обстрел района Запорожской ТЭС был тщательно спланирован ВСУ
Артиллерийский обстрел района Запорожской ТЭС был тщательно спланирован украинскими военными. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, сегодня Вооружённые силы Украины выпустили девять артиллерийских снарядов по территории, которая в городе Энергодаре прилегает к ТЭС.
"Характер полученных повреждений уточняется. Важно отметить, что обстрел был тщательно спланирован режимом Зеленского", — написал Рогов в своём телеграм-канале.
Он обратил внимание на тот факт, что перед обстрелом в Сети начали появляться лживые сообщения о том, что российские военные "скоро сами себя обстреляют".
Как рассказывал Лайф, в последнее время украинские военные усилили обстрелы Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем российской стороны. С начала августа противник запустил по этой цели десятки ударных беспилотников и ракет из реактивных систем залпового огня. На Запорожской АЭС не исключают аварийную остановку реактора из-за этих обстрелов.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ