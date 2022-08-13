Артиллерийский обстрел района Запорожской ТЭС был тщательно спланирован украинскими военными. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, сегодня Вооружённые силы Украины выпустили девять артиллерийских снарядов по территории, которая в городе Энергодаре прилегает к ТЭС.

"Характер полученных повреждений уточняется. Важно отметить, что обстрел был тщательно спланирован режимом Зеленского", — написал Рогов в своём телеграм-канале.