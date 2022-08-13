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13 августа, 20:23

Рогов: Обстрел района Запорожской ТЭС был тщательно спланирован ВСУ

Артиллерийский обстрел района Запорожской ТЭС был тщательно спланирован украинскими военными. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, сегодня Вооружённые силы Украины выпустили девять артиллерийских снарядов по территории, которая в городе Энергодаре прилегает к ТЭС.

"Характер полученных повреждений уточняется. Важно отметить, что обстрел был тщательно спланирован режимом Зеленского", — написал Рогов в своём телеграм-канале.

Он обратил внимание на тот факт, что перед обстрелом в Сети начали появляться лживые сообщения о том, что российские военные "скоро сами себя обстреляют".

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Как рассказывал Лайф, в последнее время украинские военные усилили обстрелы Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем российской стороны. С начала августа противник запустил по этой цели десятки ударных беспилотников и ракет из реактивных систем залпового огня. На Запорожской АЭС не исключают аварийную остановку реактора из-за этих обстрелов.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Григорьев

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