МИД России отреагировал на вбросы западных СМИ по Запорожской АЭС
МИД РФ: Запад пытается вбросами переложить ответственность Киева за обстрелы ЗАЭС
Появление в СМИ США вбросов по ситуации вокруг Запорожской АЭС — это попытка Запада переложить преступления Киева на Россию. Об этом заявили в МИД РФ.
Внешнеполитическое ведомство России в статье для Wall Street Journal и Washington Post, где были приведены высказывания главы МВД Украины, заявило о неизбежности апокалиптического сценария при нахождении станции "в руках неквалифицированных специалистов".
"О реальной причине срыва международной миссии МАГАТЭ во главе с Гросси на ЗАЭС авторы публикаций не упоминают. Журналисты бездумно воспроизводят абсурдную ложь киевского режима о том, что Вооружённые силы Российской Федерации якобы сами намеренно обстреливают инфраструктуру станции", — говорится в заявлении МИД РФ.
Там добавили, что западные кураторы Киева явно не хотят раскрыть истинное лицо украинских вооружённых формирований. Появляющиеся в американских СМИ вбросы российские дипломаты назвали очередной попыткой коллективного Запада переложить при помощи своей пропагандистской машины преступления киевского режима на плечи Российской Федерации.
Как рассказывал Лайф, в последнее время украинские военные усилили обстрелы Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем российской стороны. С начала августа противник запустил по этой цели десятки ударных беспилотников и ракет из реактивных систем залпового огня. Лишь за последние дни было зафиксировано более десяти ударов.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ