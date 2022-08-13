МИД России отреагировал на вбросы западных СМИ по Запорожской АЭС

Появление в СМИ США вбросов по ситуации вокруг Запорожской АЭС — это попытка Запада переложить преступления Киева на Россию. Об этом заявили в МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство России в статье для Wall Street Journal и Washington Post, где были приведены высказывания главы МВД Украины, заявило о неизбежности апокалиптического сценария при нахождении станции "в руках неквалифицированных специалистов".

"О реальной причине срыва международной миссии МАГАТЭ во главе с Гросси на ЗАЭС авторы публикаций не упоминают. Журналисты бездумно воспроизводят абсурдную ложь киевского режима о том, что Вооружённые силы Российской Федерации якобы сами намеренно обстреливают инфраструктуру станции", — говорится в заявлении МИД РФ.

Там добавили, что западные кураторы Киева явно не хотят раскрыть истинное лицо украинских вооружённых формирований. Появляющиеся в американских СМИ вбросы российские дипломаты назвали очередной попыткой коллективного Запада переложить при помощи своей пропагандистской машины преступления киевского режима на плечи Российской Федерации.