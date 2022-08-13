Миранчук забил гол в дебютном матче за "Торино"
Алексей Миранчук. Фото © ТАСС / Бухарев Олег
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук забил гол в ворота "Монцы" в дебютном матче за итальянский футбольный клуб "Торино". Матчи в рамках первого тура чемпионата Италии проходит в Монце.
Встреча началась в 21:45 (мск) 13 августа. Эта игра — первая для Миранчука за новую команду. Он вышел в стартовом составе и отличился на 43-й минуте встречи.
"Торино" 11 августа арендовал Миранчука у "Аталанты", за которую тот выступал с 2020 года. Миранчук провёл за свой прежний клуб 56 матчей, забил девять мячей и сделал семь голевых передач. До отъезда в Италию Миранчук играл за "Локомотив", с которым стал чемпионом (2019), обладателем Суперкубка и трёхкратным победителем Кубка России.
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