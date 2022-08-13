Салюты, концерты, шоу: В Москве стартовал международный фестиваль фейерверков

В Москве проходит международный фестиваль фейерверков "Ростех". Для гостей подготовлена насыщенная двухдневная программа: выступления пиротехнических команд из Латинской Америки, Европы и Азии, концерты известных музыкантов.

В Москве проходит международный фестиваль фейерверков "Ростех". Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Live Corr (доступно на Android и iOS)

Фестиваль пиротехнического искусства "Ростех" уже в седьмой раз проходит в Москве. Главный вход на него организован со стороны улицы Борисовские Пруды. Для безопасности и комфорта посетителей проезжую часть и ещё несколько улиц, прилегающих к Братеевскому парку, перекрыли для автомобилистов.

В 2022 году фестиваль посвятили традиционным искусствам народов России. В этой тематике оформили площадки, по территории гуляли и развлекали гостей гигантские дымковские игрушки. Для взрослых и детей организовали зону мастер-классов "Творческая деревня". Посетители учились делать куклы-обереги из лоскутков и лыка, создавали кокошники и чеканили монеты.

На территории парка предусмотрена также спортивная зона. На малой сцене провела зарядку олимпийская чемпионка Маргарита Мамун, а 14 августа её проведёт призёр Олимпийских игр и чемпион мира Илья Авербух. Здесь же проходят мастер-классы инструкторов роллер-школы Skate Town и мастер-классы по танцам.

После завершения дневной программы на главной сцене выступил специальный гость — певец Леонид Агутин, а вслед за ним — группа "Градусы". 14 августа хедлайнером концертной программы станет Баста.

13 августа зрители увидят выступления команд из Сербии, России, Мексики и Киргизии, а 14 августа своё мастерство продемонстрируют команды Пакистана, Бразилии, Китая и Аргентины.