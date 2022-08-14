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13 августа, 21:09

"Невозможно": Патриарх Кирилл рассказал, почему в детстве отказался стать пионером

Патриарх Кирилл рассказал, что отказался стать пионером из-за религиозных убеждений

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что в школе отказался вступать в пионерию и комсомол из-за невозможности в этом статусе посещать богослужения. Он также призвал верующих быть сильными, отдавая приоритет религиозным убеждениям.

"Я не вступал ни в пионеры, ни в комсомольцы, когда меня спрашивали почему, я отвечал, что буду первым пионером и комсомольцем, только позвольте мне в красном галстуке пойти в воскресенье на литургию и причаститься. Говорили, что это невозможно. Тогда невозможно — мне красный галстук", — рассказал патриарх, выступая с речью в Санкт-Петербургской филармонии.

По словам священнослужителя, это было такое детское исповедание веры, которое сыграло важную роль в его формировании. Твёрдая позиция, готовность идти до конца, не соглашаясь с условиями среды, очень сильно формирует характер, укрепляет убеждения и веру, подчеркнул патриарх. Он призвал исповедовать веру и в современных условиях.

Патриарх Кирилл: Отказ от христианских корней ведёт к потере культурной идентичности

Патриарх Кирилл: Отказ от христианских корней ведёт к потере культурной идентичности

Как рассказывал Лайф, ранее патриарх Кирилл встретился с детьми из Донбасса и с Украины. В День крещения Руси ребята посетили праздничное богослужение в Успенском соборе Московского Кремля, приняли участие в крестном ходе к памятнику святому равноапостольному великому князю Владимиру на Боровицкой площади и в молебне у памятника крестителю Руси.

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ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Светлана Шумакова

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