Байдена потрясли сообщения о покушении на писателя Рушди
Президент США Джо Байден заявил, что он и его супруга Джилл Байден потрясены нападением, которое было совершено в штате Нью-Йорк на британского писателя Салмана Рушди.
"Джилл и я потрясены и опечалены новостью о жестоком нападении на Салмана Рушди. Мы вместе со всеми американцами и людьми по всему миру молимся за его здоровье и восстановление", — говорится в письменном заявлении американского лидера.
Президент США поблагодарил сотрудников служб быстрого реагирования и всех, кто оказал помощь Рушди и помог задержать нападавшего.
Ранее Лайф сообщал, что на писателя Салмана Рушди совершено нападение во время лекции. Преступник прорвался на сцену в Институте Чатокуа и начал наносить удары. В итоге писатель упал, а нападавшего скрутили. Затем стало известно, что напал 24-летний житель штата Нью-Джерси по имени Хади Матар. Он уже арестован и обвинён в покушении на убийство.