Байдена потрясли сообщения о покушении на писателя Рушди

Президент США Джо Байден заявил, что он и его супруга Джилл Байден потрясены нападением, которое было совершено в штате Нью-Йорк на британского писателя Салмана Рушди.

"Джилл и я потрясены и опечалены новостью о жестоком нападении на Салмана Рушди. Мы вместе со всеми американцами и людьми по всему миру молимся за его здоровье и восстановление", — говорится в письменном заявлении американского лидера.

Президент США поблагодарил сотрудников служб быстрого реагирования и всех, кто оказал помощь Рушди и помог задержать нападавшего.