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13 августа, 21:39

Байдена потрясли сообщения о покушении на писателя Рушди

Президент США Джо Байден заявил, что он и его супруга Джилл Байден потрясены нападением, которое было совершено в штате Нью-Йорк на британского писателя Салмана Рушди.

"Джилл и я потрясены и опечалены новостью о жестоком нападении на Салмана Рушди. Мы вместе со всеми американцами и людьми по всему миру молимся за его здоровье и восстановление", — говорится в письменном заявлении американского лидера.

Президент США поблагодарил сотрудников служб быстрого реагирования и всех, кто оказал помощь Рушди и помог задержать нападавшего.

"Скорее всего, потерял глаз": Стало известно состояние писателя, пережившего нападение в США

"Скорее всего, потерял глаз": Стало известно состояние писателя, пережившего нападение в США

Ранее Лайф сообщал, что на писателя Салмана Рушди совершено нападение во время лекции. Преступник прорвался на сцену в Институте Чатокуа и начал наносить удары. В итоге писатель упал, а нападавшего скрутили. Затем стало известно, что напал 24-летний житель штата Нью-Джерси по имени Хади Матар. Он уже арестован и обвинён в покушении на убийство.

Обложка ©

Flickr / whitehouse

Светлана Шумакова

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