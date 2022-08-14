У православных христиан начался Успенский пост

Православные христиане отмечают сегодня начало Успенского поста, который традиционно продлится две недели — до праздника Успения Пресвятой Богородицы 28 августа. Успенский пост — один из самых строгих, сопоставим с Великим постом.

Почитание Божией Матери в богослужении и празднование связанных с её жизнью праздников началось в V веке. По мнению некоторых историков церкви, праздник Успения стал широко праздноваться в VI веке при византийском императоре Маврикии (582–602), пишет ТАСС.

По словам главы отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонаха Макария (Маркиша), почитание Богородицы — важное место в жизни христианской церкви. Это связано с тем, что именно благодаря ей был осуществлён "главный принцип христианства — что Бог стал человеком".

Успение Пресвятой Богородицы (иначе говоря, её земная кончина, переход в иной мир) относится к двунадесятым, 12 главным православным праздникам.

На Успенский пост приходится два праздника в честь Иисуса Христа, которые на Руси принято называть спасами. Первый (медовый) приходится на начало поста — 14 августа. На этот день приходится праздник Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня. Во время второго (яблочного) освящают виноград, которым в России заменяют яблоки. На этот день приходится праздник Преображения Господня (19 августа).