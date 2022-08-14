Звезда "Беверли Хиллз 90210" Дениз Дауз умерла не выходя из комы
Дениз Дауз. Фото © ТАСС / Zuma
Актриса американского сериала "Беверли-Хиллз 90210" Дениз Дауз умерла после недели пребывания в коме. Ей было 64 года. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на её сестру Трейси.
Звезда Голливуда была госпитализирована около недели назад с тяжёлой формой менингита. С тех пор Дауз находилась в немедикаментозной коме, из-за этого врачи боялись давать какие-либо позитивные прогнозы.
Помимо нашумевшего и популярного "Беверли-Хиллз" актриса снималась в картинах "Гардиан", "Доктор Хаус", "Мыслить как преступник", "Зачарованные" и других. Дауз также успешно пробовала себя в режиссуре фильмов.
Ранее сообщалось, что 53-летняя американская актриса Энн Хеч, снявшаяся в десятках фильмов, умерла из-за серьёзных травм, полученных в автомобильной аварии. Актриса попала сразу в два ДТП в Лос-Анджелесе и была госпитализирована с черепно-мозговой травмой и сильными ожогами.