Звезда "Беверли Хиллз 90210" Дениз Дауз умерла не выходя из комы

Актриса американского сериала "Беверли-Хиллз 90210" Дениз Дауз умерла после недели пребывания в коме. Ей было 64 года. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на её сестру Трейси.

Звезда Голливуда была госпитализирована около недели назад с тяжёлой формой менингита. С тех пор Дауз находилась в немедикаментозной коме, из-за этого врачи боялись давать какие-либо позитивные прогнозы.

Помимо нашумевшего и популярного "Беверли-Хиллз" актриса снималась в картинах "Гардиан", "Доктор Хаус", "Мыслить как преступник", "Зачарованные" и других. Дауз также успешно пробовала себя в режиссуре фильмов.