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14 августа, 09:34

Звезда "Беверли Хиллз 90210" Дениз Дауз умерла не выходя из комы

<p>Дениз Дауз. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Дениз Дауз. Фото © ТАСС / Zuma

Актриса американского сериала "Беверли-Хиллз 90210" Дениз Дауз умерла после недели пребывания в коме. Ей было 64 года. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на её сестру Трейси.

Звезда Голливуда была госпитализирована около недели назад с тяжёлой формой менингита. С тех пор Дауз находилась в немедикаментозной коме, из-за этого врачи боялись давать какие-либо позитивные прогнозы.

Помимо нашумевшего и популярного "Беверли-Хиллз" актриса снималась в картинах "Гардиан", "Доктор Хаус", "Мыслить как преступник", "Зачарованные" и других. Дауз также успешно пробовала себя в режиссуре фильмов.

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Ранее сообщалось, что 53-летняя американская актриса Энн Хеч, снявшаяся в десятках фильмов, умерла из-за серьёзных травм, полученных в автомобильной аварии. Актриса попала сразу в два ДТП в Лос-Анджелесе и была госпитализирована с черепно-мозговой травмой и сильными ожогами.

Татьяна Миссуми

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