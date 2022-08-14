Военные Народной милиции ЛНР захватили в бою украинскую бронемашину БРДМ-2

Бойцы отдельного разведывательного батальона Народной милиции Луганской Народной Республики захватили украинский бронетранспортёр БРДМ-2. Как сообщает РИА "Новости", трофей был получен во время продвижения к Соледару.

После незначительного ремонта бронемашина встала в строй, на ней теперь выполняют боевые задачи бойцы Народной милиции ЛНР.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео с захваченным на Украине оружием из Британии, США, Польши и Швеции. Один трофей российские военные нашли на окраине опушки с полной коробкой бронебойных патронов. Это был пулемёт калибра 12,7 мм. Причём на коробке, отметил военнослужащий, были нарисованы череп и свастика.