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Регион
Опубликовано 14 августа 2022, 09:14

Военные Народной милиции ЛНР захватили в бою украинскую бронемашину БРДМ-2

Бойцы отдельного разведывательного батальона Народной милиции Луганской Народной Республики захватили украинский бронетранспортёр БРДМ-2. Как сообщает РИА "Новости", трофей был получен во время продвижения к Соледару.

После незначительного ремонта бронемашина встала в строй, на ней теперь выполняют боевые задачи бойцы Народной милиции ЛНР.

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Бойцы Народной милиции ДНР добыли в качестве трофеев натовское оружие

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео с захваченным на Украине оружием из Британии, США, Польши и Швеции. Один трофей российские военные нашли на окраине опушки с полной коробкой бронебойных патронов. Это был пулемёт калибра 12,7 мм. Причём на коробке, отметил военнослужащий, были нарисованы череп и свастика.

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Оксана Попова
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