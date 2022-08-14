Херсонские власти объяснили обстрелы со стороны ВСУ агонией киевского режима
Киев хочет сорвать референдум в Херсонской области, поэтому продолжает обстрелы города. Об этом заявил РИА "Новости" замглавы региональной администрации Кирилл Стремоусов, подчеркнув, что подготовка к голосованию о вхождении области в состав РФ уже ведётся.
"Это осознаёт киевский режим, поэтому бьётся в агонии. Украинские нацисты больше никогда не ступят на нашу землю", — сказал собеседник агентства.
Стремоусов отметил, что украинские националисты стремятся разрушить инфраструктуру и помешать восстановлению мирной жизни постоянным нанесением ударов. Он призвал Киев одуматься и перестать терроризировать местное население, а также не препятствовать жителям воспользоваться законным правом на самоопределение.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов встретился с жителями села Никольское, чтобы выслушать их пожелания и проблемы, а также подготовить область к переходу в состав РФ при соответствующем решении на референдуме.
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