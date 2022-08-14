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14 августа, 08:42

В России второй день подряд выявляют более 28 тысяч случаев ковида

В России за сутки выявлено 28 982 заражённых коронавирусной инфекцией, из них госпитализировано 1790 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с ковидом.

Согласно данным оперштаба, от коронавируса за это же время выздоровело 14 942 пациента, летальных исходов из-за ковида — 54.

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Врач назвала инфекции, которые будут доминировать в этом эпидсезоне

Ранее Лайф писал, что новыми опасными вариантами ковида могут стать его гибриды с коронавирусами 2002 и 2012 годов. Речь идёт об "омикроне", SARS-CoV, который появился в 2002 году, и фрагментах MERS-CoV, верблюжьего коронавируса, который был в 2012 году.

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Фото © Getty Images / Nathan Posner / Anadolu Agency

Андрей Бражников
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