В России второй день подряд выявляют более 28 тысяч случаев ковида
В России за сутки выявлено 28 982 заражённых коронавирусной инфекцией, из них госпитализировано 1790 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с ковидом.
Согласно данным оперштаба, от коронавируса за это же время выздоровело 14 942 пациента, летальных исходов из-за ковида — 54.
Ранее Лайф писал, что новыми опасными вариантами ковида могут стать его гибриды с коронавирусами 2002 и 2012 годов. Речь идёт об "омикроне", SARS-CoV, который появился в 2002 году, и фрагментах MERS-CoV, верблюжьего коронавируса, который был в 2012 году.
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