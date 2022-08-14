В России второй день подряд выявляют более 28 тысяч случаев ковида

В России за сутки выявлено 28 982 заражённых коронавирусной инфекцией, из них госпитализировано 1790 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с ковидом.

Согласно данным оперштаба, от коронавируса за это же время выздоровело 14 942 пациента, летальных исходов из-за ковида — 54.