Диетолог назвал безопасную суточную норму мёда для организма

Здоровым людям не стоит слишком увлекаться поеданием мёда, так как он может вызвать гастрит и спровоцировать появление аллергии. Об этом предупредил доктор медицинских наук врач-диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, лакомство следует употреблять не больше двух-трёх ложек в день.

"Людям с ожирением, диабетом, атеросклерозом, гипертонией и т. д. нужно есть мёд очень осторожно, не больше чайной ложки в день. Если человек молодой, спортивный, энергичный, то может побольше, две-три чайные ложки в день", — сказал Гинзбург в беседе с ТАСС.

Он напомнил, что главный фактор риска при употреблении мёда — это высокое содержание сахара. Кроме того, лакомство может вызывать аллергию, которая может проявиться в любое время. Если у людей есть предрасположенность к этой болезни, то им стоит принимать лишь половину ложки мёда в день. Врач также добавил, что кислоты в составе продукта раздражают желудок, поэтому злоупотребление может привести к развитию язвенной болезни, а также гастрита.

Как известно, мёд обладает и полезными свойствами, продолжил Гинзбург. Он может помочь при простудных заболеваниях. Также он является источником быстрых углеводов и биоактивных веществ, которые дают энергию организму.