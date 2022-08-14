Диетолог рассказала, как распознать в мёде "врага" для своего организма

Явные кожные проблемы — экзема, псориаз, а также задержка жидкости в организме, сниженные когнитивные функции, частые головные боли — всё это может указывать на то, что у человека есть скрытая непереносимость мёда. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королёва.

Мёд содержит витамины, минеральные вещества, большое количество биологически активных компонентов, ферменты, которые оказывают благоприятное воздействие на работу желудочно-кишечного тракта. Многие россияне употребляют его каждый день, не подозревая, что у них может быть скрытая непереносимость этого продукта, отметила диетолог в интервью радио Sputnik.

"Кто-то испытывает немедленную аллергическую реакцию при употреблении мёда, а у кого-то непереносимость будет скрытой. Скрытая непереносимость — это накопленная реакция иммунной системы на продукты, усваивать которые у организма нет физиологической возможности. Употребление таких продуктов приводит к снижению иммунитета, к различным проблемам со здоровьем", — сказала она.

Мёд может ежедневно присутствовать в рационе, при этом человек не испытывает дискомфорта, у него не пучит живот. Помимо головной боли, кожных высыпаний и прочего на скрытую непереносимость могут указывать депрессивные состояния, аутоиммунные проблемы любой локализации, нарушения работы пищеварительной системы, изменённый состав микробиома. Врач советует обязательно сдать анализ крови на скрытую непереносимость мёда.

Мёда не должно быть в избытке: двух, иногда трёх чайных ложек в день достаточно, чтобы побаловать вкусовые рецепторы. Мёд используют в программах снижения веса, и даже сахарный диабет второго типа не является противопоказанием для употребления этого продукта, отметила диетолог.