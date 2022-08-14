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14 августа, 01:11

Врач назвала инфекции, которые будут доминировать в этом эпидсезоне

Инфекционист Малинникова: В новом эпидсезоне будут доминировать коронавирус и грипп

В предстоящем эпидемиологическом сезоне коронавирус и грипп будут доминировать над другими основными вирусными инфекциями. Об этом заявила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Елена Малинникова.

"Безусловно, коронавирус, как и в прошлые годы, встраивается в общую структуру острых респираторных вирусных инфекций. К этому эпидемиологическому сезону сегодня надо быть готовым, что коронавирусная инфекция также будет доминировать вместе с гриппом над основными другими вирусными инфекциями", — приводит РИА "Новости" слова Малинниковой.

Ещё до пандемии коронавирусные инфекции занимали 15% от всех других регистрируемых острых респираторных вирусных заболеваний, так же как и грипп. Сейчас регистрируются ещё риновирусные и аденовирусные инфекции.

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Freepik

Светлана Шумакова

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