Врач назвала инфекции, которые будут доминировать в этом эпидсезоне
Инфекционист Малинникова: В новом эпидсезоне будут доминировать коронавирус и грипп
В предстоящем эпидемиологическом сезоне коронавирус и грипп будут доминировать над другими основными вирусными инфекциями. Об этом заявила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Елена Малинникова.
"Безусловно, коронавирус, как и в прошлые годы, встраивается в общую структуру острых респираторных вирусных инфекций. К этому эпидемиологическому сезону сегодня надо быть готовым, что коронавирусная инфекция также будет доминировать вместе с гриппом над основными другими вирусными инфекциями", — приводит РИА "Новости" слова Малинниковой.
Ещё до пандемии коронавирусные инфекции занимали 15% от всех других регистрируемых острых респираторных вирусных заболеваний, так же как и грипп. Сейчас регистрируются ещё риновирусные и аденовирусные инфекции.
Ранее Лайф писал, что новыми опасными вариантами ковида могут стать его гибриды с коронавирусами 2002 и 2012 годов. Речь идёт об "омикроне", SARS-CoV, который появился в 2002 году, и фрагментах MERS-CoV, верблюжьего коронавируса, который был в 2012 году.