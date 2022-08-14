СМИ узнали сроки превращения YouTube в "магазин каналов"

Американский видеохостинг YouTube может запустить платформу-агрегатор стриминговых сервисов уже этой осенью. Идею обсуждают около полутора лет, и теперь она близка к реализации. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Внутри компании будущий сервис называют "магазином каналов". YouTube проводит переговоры о сотрудничестве с крупными правообладателями. Видеохостинг хочет объединить в рамках своей платформы различные стриминговые сервисы и внедрить внутри неё функцию выбора подписок, при этом доходы будет получать как YouTube, так и стриминговый сервис, а условия будут разниться в зависимости от партнёра, сообщает газета.

Сервис начнёт работу в США, а уже затем в других странах. Как указывает издание, аналогичные платформы уже запустили, например, Amazon и Apple.