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14 августа, 00:32

СМИ узнали сроки превращения YouTube в "магазин каналов"

WSJ: YouTube может осенью запустить платформу-агрегатор стриминговых сервисов

Американский видеохостинг YouTube может запустить платформу-агрегатор стриминговых сервисов уже этой осенью. Идею обсуждают около полутора лет, и теперь она близка к реализации. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Внутри компании будущий сервис называют "магазином каналов". YouTube проводит переговоры о сотрудничестве с крупными правообладателями. Видеохостинг хочет объединить в рамках своей платформы различные стриминговые сервисы и внедрить внутри неё функцию выбора подписок, при этом доходы будет получать как YouTube, так и стриминговый сервис, а условия будут разниться в зависимости от партнёра, сообщает газета.

Сервис начнёт работу в США, а уже затем в других странах. Как указывает издание, аналогичные платформы уже запустили, например, Amazon и Apple.

Мизулина призвала ограничить доступ к треш-стримам на YouTube

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Ранее Лайф сообщал, что блокировка видеохостинга YouTube на территории Росиии пока не планируется. Платформа препятствует альтернативной точке зрения, а также распространяет фейки и пропагандирует русофобию. Однако на YouTube есть большое количество научно-популярного контента, который интересен россиянам.

Обложка ©

Freepik

Светлана Шумакова

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