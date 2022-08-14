Писатель Рушди впервые после покушения начал говорить

Британский писатель Салман Рушди, выживший после покушения на него в штате Нью-Йорк в США, снят с искусственной вентиляции лёгких, теперь он может разговаривать. Об этом сообщает "Ассошиэйтед Пресс".

Агент писателя Эндрю Уайли рассказал агентству, что его клиент уже даже может шутить. Других подробностей о состоянии Рушди не приводится.