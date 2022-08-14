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14 августа, 00:45

Писатель Рушди впервые после покушения начал говорить

Переживший покушение писатель Рушди снят с искусственной вентиляции лёгких

Британский писатель Салман Рушди, выживший после покушения на него в штате Нью-Йорк в США, снят с искусственной вентиляции лёгких, теперь он может разговаривать. Об этом сообщает "Ассошиэйтед Пресс".

Агент писателя Эндрю Уайли рассказал агентству, что его клиент уже даже может шутить. Других подробностей о состоянии Рушди не приводится.

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Лайф сообщал, что нападение на писателя Салмана Рушди было совершено во время лекции 13 августа. Преступник прорвался на сцену в Институте Чатокуа и начал наносить удары. В итоге писатель упал, а нападавшего скрутили. Затем стало известно, что напал 24-летний житель штата Нью-Джерси по имени Хади Матар. Он уже арестован и обвинён в покушении на убийство.

Обложка ©

ТАСС / AP

Андрей Григорьев
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