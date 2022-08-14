Россиян предупредили о росте цен на некоторые продукты осенью

Яйца, молоко, колбасы и овощи могут подорожать осенью — это ежегодное сезонное явление. Об этом рассказал завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

Экономист напомнил, что цены на рыбную продукцию и свинину растут в основном в конце года, а птица дорожает осенью. Кофе и чай обычно дорожают весь год, но в рамках общей инфляции, без резких скачков. Фрукты дорожают с мая по июнь, в августе традиционно дешевеют, а в сентябре постепенно цена растёт.

"В качестве ценового маркера иногда приводят цены на хлеб и соотносят их с урожаем, но надо понимать, что зерновая составляющая в себестоимости хлеба не настолько велика, как кажется", — добавил экономист в интервью "Прайму".

По его словам, хлеб, как и большинство продуктов, дорожает из-за роста расходов на газ, электричество, логистику и оплату труда, а вовсе не из-за аграрной составляющей.