Морозостойкая: В России создана дымовая граната нового поколения

В России создали дымовую гранату, которая призвана прийти на смену изделиям 60, 70-х годов прошлого века, которые всё ещё стоят на вооружении армии. РДГ-У покажут впервые на форуме "Армия-2022", который стартует завтра. Об этом сообщил гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Олег Морозов.

"Предназначена для маскировки отдельных военнослужащих, небольших подразделений, боевой техники и машин от прицельного огня противника. Граната сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 50 градусов по Цельсию до плюс 55", — приводит РИА "Новости" его слова.

Корпус гранаты решили сделать из композитного материала, чтобы обеспечить прочность. Масса с предохранительно-пусковым механизмом — 700 граммов.

"Судя по заявленным техническим характеристикам боеприпаса, удалось решить вопрос их использования при низких температурах, что раньше было проблемой", — отметил военный эксперт Владислав Шурыгин.