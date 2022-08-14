В Москве объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жаркой погоды. Информация следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

"Переменная облачность. Без осадков. Ветер 2–7 м/c. Очень высокая температура", — говорится в предупреждении.

Режим действует с 11:00 до 21:00 14 августа. В Гидрометцентре предупредили, что в столице и Подмосковье сегодня ожидается до 31 градуса жары.