Людей эвакуировали из аэропорта Канберры из-за стрельбы
Задержание стрелявшего в аэропорту Канберры. Фото © dailytelegraph.com.au
Пассажиров и работников аэропорта Канберры экстренно эвакуировали из здания из-за прозвучавших там выстрелов. Они раздались в зале регистрации. Об этом сообщил портал News.com.au.
О пострадавших не сообщалось. Полиция задержала подозреваемого. По предварительным данным, он несколько раз выстрелил в окно здания, находясь вне периметра безопасности. Воздушная гавань не приостанавливала приём самолётов.
Лайф сообщал, что минувшей ночью семь человек было ранено в результате стрельбы по автобусу неподалёку от Стены Плача в Израиле. Общественный транспорт двигался по дороге, которая ведёт к иерусалимской достопримечательности.