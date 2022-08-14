Людей эвакуировали из аэропорта Канберры из-за стрельбы

Пассажиров и работников аэропорта Канберры экстренно эвакуировали из здания из-за прозвучавших там выстрелов. Они раздались в зале регистрации. Об этом сообщил портал News.com.au.

О пострадавших не сообщалось. Полиция задержала подозреваемого. По предварительным данным, он несколько раз выстрелил в окно здания, находясь вне периметра безопасности. Воздушная гавань не приостанавливала приём самолётов.