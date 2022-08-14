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14 августа, 04:39

Людей эвакуировали из аэропорта Канберры из-за стрельбы

<p>Задержание стрелявшего в аэропорту Канберры. Фото © <a href="https://www.dailytelegraph.com.au/breaking-news/canberra-airport-in-lockdown-after-shots-fire/news-story/3498dd9c47150805c78f1cb14eef778f" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dailytelegraph.com.au</a></p>

Задержание стрелявшего в аэропорту Канберры. Фото © dailytelegraph.com.au

Пассажиров и работников аэропорта Канберры экстренно эвакуировали из здания из-за прозвучавших там выстрелов. Они раздались в зале регистрации. Об этом сообщил портал News.com.au.

О пострадавших не сообщалось. Полиция задержала подозреваемого. По предварительным данным, он несколько раз выстрелил в окно здания, находясь вне периметра безопасности. Воздушная гавань не приостанавливала приём самолётов.

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Андрей Григорьев

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