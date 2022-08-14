У Стены Плача в Израиле открыли стрельбу по людям в автобусе

Семь человек ранено в результате стрельбы по автобусу неподалёку от Стены Плача в Израиле. Об этом сообщает газета Times of Israel. Общественный транспорт двигался по дороге, которая ведёт к иерусалимской достопримечательности, а также по парковке рядом с гробницей царя Давида.