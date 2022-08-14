У Стены Плача в Израиле открыли стрельбу по людям в автобусе
Семь человек ранено в результате стрельбы по автобусу неподалёку от Стены Плача в Израиле. Об этом сообщает газета Times of Israel. Общественный транспорт двигался по дороге, которая ведёт к иерусалимской достопримечательности, а также по парковке рядом с гробницей царя Давида.
По данным властей, ранения у двух человек серьёзные, у остальных — лёгкой и средней тяжести. Все пострадавшие доставлены в больницу. Подозреваемый скрылся, его действия предварительно расцениваются как террористическая атака.
Стоит отметить, что это случилось на фоне недавнего очередного обострения израильско-палестинского конфликта. Лайф напоминает, что 5 августа армия Израиля нанесла ракетные удары по целям радикалов в секторе Газа, в результате погиб один из лидеров "Исламского джихада". Обстрелы велись в рамках операции "Рассвет". Ночью того же дня в центральных и южных районах Израиля прозвучали сирены ПВО "Железный купол", израильская сторона насчитала около 80 выпущенных ракет из сектора Газа. Позднее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил о намерении увеличить интенсивность ударов по сектору Газа. Но уже 7 августа Израиль согласился на перемирие в секторе Газа.