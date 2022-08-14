Убивать уже стали чаще: Власти Украины предсказали рост преступности

Власти Украины ожидают, что в стране в ближайшие несколько месяцев вырастет преступность, в том числе связанная с незаконным оборотом оружия. Об этом заявил глава МВД Украины Денис Монастырский.

"Мы ожидаем, что в течение двух-пяти месяцев будет рост, особенно по определённым категориям преступлений. На сегодняшний день фиксируется определённый рост количества тяжких и особо тяжких преступлений, в частности убийств, что также связано с военными преступлениями", — приводит УНИАН слова министра.

Он отметил, что в первую очередь могут участиться воровство, угоны автомобилей, незаконная торговля оружием. С февраля был спад преступности: Наверное, наполовину", но теперь ситуация изменилась – она "совершенно новая и досадная для украинской реальности". Речь о "военных преступлениях".