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13 августа, 22:57

Убивать уже стали чаще: Власти Украины предсказали рост преступности

Глава МВД Украины: В течение двух-пяти месяцев будет рост преступности

Власти Украины ожидают, что в стране в ближайшие несколько месяцев вырастет преступность, в том числе связанная с незаконным оборотом оружия. Об этом заявил глава МВД Украины Денис Монастырский.

"Мы ожидаем, что в течение двух-пяти месяцев будет рост, особенно по определённым категориям преступлений. На сегодняшний день фиксируется определённый рост количества тяжких и особо тяжких преступлений, в частности убийств, что также связано с военными преступлениями", — приводит УНИАН слова министра.

  • Он отметил, что в первую очередь могут участиться воровство, угоны автомобилей, незаконная торговля оружием. С февраля был спад преступности: Наверное, наполовину", но теперь ситуация изменилась – она "совершенно новая и досадная для украинской реальности". Речь о "военных преступлениях".
Контрабанда оружия с территории Украины несёт риски для соседних стран

Контрабанда оружия с территории Украины несёт риски для соседних стран

Лайф рассказывал, что ранее Европейское полицейское агентство (Европол) заявило о случаях контрабанды оружия и военной техники, которые ранее были поставлены на Украину. Ведомство опасается, что вооружение для последующей перепродажи может держаться в схронах у государственной границы.

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ТАСС / Андрей Малиновский

Андрей Григорьев

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