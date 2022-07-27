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27 июля, 08:00

Контрабанда оружия с территории Украины несёт риски для соседних стран

Генпрокурор РФ Краснов рассказал, что контрабанда оружия с Украины угрожает соседям

Контрабанда оружия с Украины создаёт серьёзную угрозу для России и Туркменистана и требует совместных ответных действий. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на встрече с туркменским министром обороны Бегенчем Гундогдыевым.

"На состоявшемся в прошлом месяце в Минске заседании координационного совета генеральных прокуроров СНГ я довёл до коллег обеспокоенность бесконтрольным оборотом оружия на Украине, его контрабандой и открытой торговлей на чёрном рынке", уточнил он.

Москва также намерена добиться справедливого наказания для участвовавших в убийствах мирного населения Донбасса преступников, добавил генпрокурор во время визита в Ашхабад. Он напомнил, что по всем преступлениям киевского режима, совершённым за восемь лет, возбуждаются уголовные дела.

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Ранее Европейское полицейское агентство (Европол) заявило о случаях контрабанды оружия и военной техники, которые ранее были поставлены на Украину. Ведомство опасается, что вооружение для последующей перепродажи может держаться в схронах у государственной границы.

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Wolfgang Schwan / Anadolu Agency via Getty Images

Татьяна Миссуми

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