Контрабанда оружия с Украины создаёт серьёзную угрозу для России и Туркменистана и требует совместных ответных действий. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на встрече с туркменским министром обороны Бегенчем Гундогдыевым.

"На состоявшемся в прошлом месяце в Минске заседании координационного совета генеральных прокуроров СНГ я довёл до коллег обеспокоенность бесконтрольным оборотом оружия на Украине, его контрабандой и открытой торговлей на чёрном рынке", — уточнил он.

Москва также намерена добиться справедливого наказания для участвовавших в убийствах мирного населения Донбасса преступников, добавил генпрокурор во время визита в Ашхабад. Он напомнил, что по всем преступлениям киевского режима, совершённым за восемь лет, возбуждаются уголовные дела.