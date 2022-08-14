Россиянам рассказали, сколько спит счастливый человек

Чтобы чувствовать себя хорошо целый день, важно определить, сколько вам нужно сна. Подбирать необходимую продолжительность ночного отдыха нужно индивидуально. Важно также соблюдать режим. Об этом рассказала руководитель Центра сомнологии КДЦ "Медси" на Красной Пресне, врач функциональной диагностики высшей категории Татьяна Сурненкова.

"Определите свой циркадный ритм, то есть внутренние часы, которые работают примерно по 24-часовому циклу. Время циркадного ритма уникально для каждого человека. Но оно может меняться каждый день в зависимости от таких факторов, как продолжительность сна накануне, освещённость, приёмы пищи и физические упражнения", — рассказала врач "Известиям".

Циркадный ритм также зависит от хронотипа человека, то есть от того, "сова" он, "жаворонок" или нечто среднее. Тем, у кого гибкий график работы, очень повезло — они могут, опираясь на свой хронотип, просыпаться в то время, когда их организм настроен на это. Однако идеального времени утреннего подъёма, которое подойдёт всем, не существует. Пробуждение в четыре утра является таким же полезным, как и пробуждение в восемь. Если человек высыпается, то не нужно беспокоиться о том, когда лучше проснуться. Главное — это соблюдать режим, говорит сомнолог.

Сон состоит из циклов длительностью 90 минут. Каждый из них, в свою очередь, строится из трёх фаз медленного сна и фазы быстрого. Цикл должен быть завершён до полного пробуждения. Только при этом условии можно добиться полноценного восстановления всех функций организма за ночь. Для того, чтобы сигнал будильника не разбил на части важную фазу сна, можно рассчитать для себя время отбоя и подъёма.

Время утреннего подъёма нужно рассчитывать исходя из типа циркадного ритма — биологических часов человека. Для "совы" наиболее продуктивное время завершения ночного сна — это 9–10 часов утра, для "жаворонка" — 5–6 часов.

Как побороть недосып? В течение 60–90 минут после вынужденного пробуждения каждый человек испытывает сонливость — это так называемая инерция сна. Поэтому, если на утреннее время назначено важное мероприятие, то лучше проснуться за час-полтора до такого события. В осенне-зимний период можно использовать специальные очки дневного света. Либо же позаниматься спортом или выпить чашку кофе. Это временно блокирует аденозин - химическое вещество, вызывающее сонливость.

По последним данным Университета Торонто в Канаде, считается, что всё же люди, не привыкшие спать допоздна, более счастливы, чем те, кто ложится и встает поздно. Причем это особенно проявляется с возрастом. Вероятно, данный факт связан именно с часовой зависимостью выработки гормонов в организме человека в течение периода сна.

По данным исследования сервиса "Работа.ру", более половины россиян встают на работу во временном промежутке с 5:30 до 7:00. Практически каждый третий (29%) просыпается в интервале от 7:00 до 8:30. Еще около 10% опрошенных признались, что поднимаются с 4:00 до 5:30, 6% — между 8:30 и 10:00. И около 3% счастливчиков просыпаются на работу позже 10:00.